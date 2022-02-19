Более сотни фур застряли на таможне в Жамбылской области

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Более сотни грузовых машин застряли на таможенном посту в Жамбылской области. Они едут транзитом через Казахстан и по 10-15 дней стоят в очереди, поскольку налоговики досконально проверяют грузы на контрафакт, передает КТК.

"Сколько машин стоит здесь. Вся территория вокруг этого базара - машины", - говорит один из водителей, снимая происходящее на видео.

Дальнобойщики жалуются на убытки. Отмечают, что едят здесь же на месте в своих грузовиках. Очередь продвигается очень медленно. Пропускают всего по 10 машин в день.

По словам водителей, у них забирают все документы, а машины разгружают полностью.

В департаменте госдоходов по Жамбылской области происходящее на границе назвали обычной проверкой. Все делается для того, чтобы не допустить провоз контрафактного товара.

Предположить, когда километровые очереди из фур исчезнут, в ведомстве не берутся.

"В 99% случаев при досмотре, при налоговой тематической проверке выявляются товары, у которых нет товаросопроводительных документов. Это норковые шубы, брендовые вещи, одежда, обувь, электронные сигареты. В среднем на одну машину проверка проводится в течение трех-пяти дней", - сообщил замруководителя департамента госдоходов по Жамбылской области Еркебулан Сагитов.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1956893-bolee-sotni-fur-zastryali-na-tamozhne-v-zhambylskoy-oblasti/