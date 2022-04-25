Вице-премьеры Казахстана и Кыргызстана будут лично следить за ситуацией с фурами на границе

Бахыт Султанов и Арзыбек Кожошев. Фото: официальный сайт МТИ РК

23 апреля глава Минторговли Бахыт Султанов совершил рабочий визит в Кыргызстан, где встретился с первым заместителем председателя кабмина КР Арзыбеком Кожошевым. Вместе они обсудили меры, которые помогут решить проблему с очередями из фур на границе. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства торговли и интеграции РК.

Как указано в сообщении, стороны ознакомились с ходом реализации индустриального торгово-логистического комплекса в районе пунктов пропуска "Карасу" и "Ак-тилек".

Проект, разработанный казахстанской стороной, сейчас находится на стадии внутригосударственного согласования. В ближайшее время его рассмотрит и кыргызская сторона.

Кроме того, на повестке дня стоят и вопросы строительства необходимой инфраструктуры ИТЛК. По словам Бахыта Султанова, к маю вся документация уже, скорее всего, будет готова.

Стороны солидарны в том, что создание ИТЛК благоприятно отразится на дальнейшем развитии двусторонних торгово-экономических отношений, активизирует деловые связи между производителями и предпринимателями двух стран, а также будет стимулировать увеличение взаимного товарооборота между Казахстаном и Кыргызстаном.

Кроме того, вице-министры ознакомились с ситуацией перехода грузов на границе. По итогам переговоров, проведенных 19 апреля, проверки проводятся только при отсутствии ЭСФ на перевозимый товар.

"Во время осмотра границы мы инспектировали эффективность наших решений по устранению очередей импортных и транзитных потоков автоперевозчиков. Усиленный контроль за грузами и, как следствие, заторы на границе – многолетняя история.

Пути исправления мы активно обсуждали последние несколько недель. В итоге, кыргызская сторона согласилась обеспечить наличие ЭСФ с QR-кодом на весь вывозимый из Кыргызстана в РК товар. Сейчас на территории КР водителям даже памятки раздают о том, что они должны оформлять ЭСФ до подъезда к границе.

Только при наличии ЭСФ на перевозимый товар и соответствии ему данных инспектрово-дрсморровых комплексов на границе проверки производиться не будут. Обмануть не получится – пункты пропуска оснащены современным оборудованием – сканерами, которые легко распознают неучтенный товар", - пояснил Бахыт Султанов.

Также вице-министры приняли решение лично контролировать данные процессы на границе.

"Кстати, с кыргызским первым вице-премьером решили лично следить за границей: установим в наших кабинетах мониторы с трансляцией с камер с каждого пропускного пункта", - заявил глава Минторговли Казахстана.

Помимо этого, стороны обсудили предстоящий визит Касым-Жомарта Токаева в Кыргызстан, а также визит премьер-министра Алихана Смаилова для участия в заседании межправительственного совета двух стран.

Напомним, в феврале текущего года более сотни фур застряли на таможне в Жамбылской области. Дальнобойщики заявили, что по 10-15 дней стоят в очереди, поскольку налоговики досконально проверяют грузы на контрафакт.

Вскоре после этого ситуацию на казахстанско-кыргызской границе разъяснили в КГД.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1966642-vitse-premery-kazahstana-i-kyrgyzstana-budut-lichno-sledit-za-situatsiey-s-furami-na-granitse/