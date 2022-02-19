"Застряли сотни фур": ситуацию на казахстанско-кыргызской границе разъяснили в КГД

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Комитет государственных доходов МФ РК прокомментировал ситуацию на казахстанско-кыргызской границе, где, как ранее сообщалось, застряли более сотни фур, передает корреспондент NUR.KZ.

В ведомстве отметили, что в целях сокращения образовавшейся очереди на проведение проверок работники органов государственных доходов переведены на усиленный режим - количество проверок в среднем в день увеличено с 10 до 30 автотранспортных средств.

Как пояснили в комитете, в СМИ были опубликованы кадры со скоплением грузовых машин с мест проведения тематических налоговых проверок в селе Кордай, которые не создают препятствий для пересечения границы.

"В настоящее время скопление грузовых автотранспортных средств непосредственно на казахстанско-кыргызской границе отсутствует", - заявили в КГД.

В ведомстве добавили, что с начала года наблюдается рост импорта товаров китайского производства из Кыргызстана в Казахстан в 4 раза.

В рамках тематических налоговых проверок выявляются дорогостоящие и налогоемкие товары, незаявленные в документах (в том числе немаркированные шубы, электронные сигареты, брендовые товары и др.).

При этом проверки проводятся в специально отведенных местах, на границе данные мероприятия не осуществляются.

Напомним, ранее сообщалось, что более сотни фур застряли на таможне в Жамбылской области. Дальнобойщики заявили, что по 10-15 дней стоят в очереди, в день пропускают по 10 машин, поскольку налоговики досконально проверяют грузы на контрафакт.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1956928-zastryali-sotni-fur-situatsiyu-na-kazahstansko-kyrgyzskoy-granitse-razyasnili-v-kgd/