Алматинцы поделились своим мнением о референдуме по поправкам в Конституцию (фото)

Аниматор с ребенком. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Алматинцы продолжают приходить на участки референдума, чтобы сделать свой выбор. На участке, расположенном во Дворце школьников города позаботились о маленьких гостях события – здесь их встречают аниматоры с подарками – книгами на трех языках. Между тем, взрослые посетители участка рассказали о своих ожиданиях от референдума, передает корреспондент NUR.KZ.

Две жительницы района отметили, что им по 80 лет, но они все равно пришли на участок, чтобы отдать свой голос.

Лидия Жуманова (слева). Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Настроение хорошее, вчера думали, что с утра пойдем обязательно, но приехали из Индии гости, потому немного задержались, не получилось прийти в 7 утра, пришли в обед. На выборы ходим каждый раз, думаю, что это важно", - рассказала Лидия Жуманова.

Аягоз. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Пришедшая с ней соседка привела с собой и внучку, которой только исполнилось 18 лет. Девушка уверяет – участие в голосовании было ее личным решением.

"Это было мое решение, мне исполнилось 18 лет", - заверила Аягоз.

По мнению другой алматинки, референдум важен для народа.

"Чтобы все было благополучно у нас в стране, чтобы жили. У нас голосует вся семья", - сообщила Ханшаим.

По словам председателя участка Асии Малимовой, явка на данный час очень хорошая. Всего на участке зарегистрировано 2394 человека. Сколько проголосовало на данный момент, сказать сложно, но нарушений на участке выявлено не было, уверяет она..

Ранее сообщалось, что референдум по поправкам в Конституцию был признан состоявшимся, поскольку на нем проголосовали более 50% казахстанцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1972628-almatintsy-podelilis-svoim-mneniem-o-referendume-po-popravkam-v-konstitutsiyu-foto/