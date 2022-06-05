Видео с "вбросом бюллетеней на референдуме" распространяют в Казнете

Иллюстративное фото: krisanapong detraphiphat / Getty Images

В Казнете распространяется видео, в котором якобы показан "вброс бюллетеней на сегодняшнем референдуме" по поправкам в Конституцию. Но как выяснилось, это видео не было снято в Казахстане.

Как пишет официальный портал StopFake.kz, видео со вбросом бюллетеней распространяется в Telegram-каналах. Авторы постов пишут, что происходящее на видео было заснято на сегодняшнем референдуме в Казахстане.

Фактчекеры опровергли это утверждение и пояснили, что на самом деле ролик был снят еще в 2009 году на президентских выборах в Кыргызстане. Он все еще доступен в Сети.

Как рассказали пользователи, нарушение честного процесса выборов произошло на участке № 6071 в Бакай-Атинском районе Кыргызстана.

Таким образом, данное видео не имеет никакого отношения к референдуму по поправкам в Конституцию в Казахстане.

Ранее мы сообщали о еще одном фейке, связанном с референдумом, авторы которого заявляли, что в кабинках для голосования лежат ручки с исчезающими чернилами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1972627-video-s-vbrosom-byulleteney-na-referendume-rasprostranyayut-v-kaznete/