Очереди из желающих проголосовать на референдуме образовались в Нур-Султане (фото)

Астанчане. Фото: официальный сайт акимата Нур-Султана

С раннего утра на участках для голосования в Нур-Султане наблюдается высокая активность: жители столицы встают в очереди, чтобы проголосовать на референдуме. Об этом сообщается на официальном портале городского акимата.

Избиратели спешат выразить свою гражданскую позицию.

Астанчане. Фото: официальный сайт акимата Нур-Султана

На участках для голосования в столице горожане встают в очереди, чтобы проголосовать за или против поправок в Конституцию.

Очередь. Фото: официальный сайт акимата Нур-Султана

Несмотря на выходной день, наплыв избирателей наблюдается практически на всех участках.

Очередь. Фото: официальный сайт акимата Нур-Султана

Всего с 7 часов утра в Нур-Султане работают 348 участков, 248 из них – открытые, 35 – закрытые, еще 65 расположены в дипломатических представительствах и посольствах.

Напомним, ранее мы рассказывали, как проходит голосование на референдуме в Алматы и в других регионах Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1972607-ocheredi-iz-zhelayuschih-progolosovat-na-referendume-obrazovalis-v-nur-sultane-foto/