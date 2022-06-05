KZ

Регионы-лидеры по активности на референдуме назвали в ЦКР: Алматы на последнем месте

Опубликовано:

Урна для бюллетеней
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Член Центральной комиссии референдума Сабила Мустафина рассказала, жители каких регионов активнее всего участвуют в референдуме по поправкам в Конституцию, передает корреспондент NUR.KZ.

Мустафина сообщила, что по состоянию на 10:00 по времени Нур-Султана голосование идет на 9992 участках республики.

"Активность граждан на референдуме – это показатель осознанного и ответственного отношения к собственному активному избирательному праву, к праву прямого участия в решении государственных вопросов.

Согласно данным, представленным в Центральную комиссию референдума из территориальных комиссий областей, городов республиканского значения и столицы, по состоянию на 10:00 по времени столицы в целом по стране бюллетени для голосования получили 28,59% от общего числа граждан, включенных в списки. Наибольшая активность граждан при этом наблюдается на текущее время в Шымкенте – 34,19%", - добавила она.

По регионам предварительная явка выглядит следующим образом:

  • Шымкент – 34,19%;
  • Северо-Казахстанская – 34,17%;
  • Карагандинская – 33,56%;
  • Туркестанская – 33,15%;
  • Павлодарская – 33,14%;
  • Западно-Казахстанская – 32,20%;
  • Жамбылская – 32,16%;
  • Костанайская – 30,14%;
  • Восточно-Казахстанская – 29,88%;
  • Атырауская – 29,87%;
  • Кызылординская – 28,87%;
  • Алматинская – 28,53%;
  • Акмолинская область –26,62%
  • Актюбинская – 25,62%;
  • Нур-Султан – 24,18%;
  • Мангыстауская – 23,67%;
  • Алматы – 13,91%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1972597-regiony-lidery-po-aktivnosti-na-referendume-nazvali-v-tskr-almaty-na-poslednem-meste/

jitsu gif

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.