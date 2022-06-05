Регионы-лидеры по активности на референдуме назвали в ЦКР: Алматы на последнем месте

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Член Центральной комиссии референдума Сабила Мустафина рассказала, жители каких регионов активнее всего участвуют в референдуме по поправкам в Конституцию, передает корреспондент NUR.KZ.

Мустафина сообщила, что по состоянию на 10:00 по времени Нур-Султана голосование идет на 9992 участках республики.

"Активность граждан на референдуме – это показатель осознанного и ответственного отношения к собственному активному избирательному праву, к праву прямого участия в решении государственных вопросов.

Согласно данным, представленным в Центральную комиссию референдума из территориальных комиссий областей, городов республиканского значения и столицы, по состоянию на 10:00 по времени столицы в целом по стране бюллетени для голосования получили 28,59% от общего числа граждан, включенных в списки. Наибольшая активность граждан при этом наблюдается на текущее время в Шымкенте – 34,19%", - добавила она.

По регионам предварительная явка выглядит следующим образом:

Шымкент – 34,19%;

Северо-Казахстанская – 34,17%;

Карагандинская – 33,56%;

Туркестанская – 33,15%;

Павлодарская – 33,14%;

Западно-Казахстанская – 32,20%;

Жамбылская – 32,16%;

Костанайская – 30,14%;

Восточно-Казахстанская – 29,88%;

Атырауская – 29,87%;

Кызылординская – 28,87%;

Алматинская – 28,53%;

Акмолинская область –26,62%

Актюбинская – 25,62%;

Нур-Султан – 24,18%;

Мангыстауская – 23,67%;

Алматы – 13,91%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1972597-regiony-lidery-po-aktivnosti-na-referendume-nazvali-v-tskr-almaty-na-poslednem-meste/