"Обстановка стабильная": в МВД высказались о ситуации на референдуме

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Председатель Комитета административной полиции МВД РК Атыгай Арыстанов на марафоне рассказал, что до начала референдума все избирательные участки были проверены на безопасность, в том числе и на пожарную, передает корреспондент NUR.KZ.

Атыгай Арыстанов сообщил, что органы внутренних дел в период проведения референдума обеспечивают охрану общественного порядка.

"Весь личный состав органов внутренних дел работает в усиленном режиме. Буквально до того, как завезти бюллетени, все избирательные участки были проверены на безопасность, в том числе и на пожарную.

На данный момент личный состав работает в усиленном режиме. В целом по стране обстановка стабильная, каких-либо нарушений на данный момент не зарегистрировано", - добавил он.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 12:00 явка на референдум достигла 43,7 процента. Кроме того, наблюдатели на голосовании в Алматы заявляли, что нарушений пока не выявили.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1972617-obstanovka-stabilnaya-v-mvd-vyskazalis-o-situatsii-na-referendume/