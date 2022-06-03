Члены ОПГ "Казахстанские" добровольно сдали десятки единиц оружия, гранату и бронежилет
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В апреле и мае 2022 года Комитет нацбезопасности и его территориальные департаменты провели оперативно-розыскные мероприятия по поиску и изъятию из незаконного оборота оружия, в том числе похищенного во время январских беспорядков. Об итогах работы сообщается на официальном сайте КНБ РК.
В Алматинской области обнаружены схроны с пистолетом "Байкал", 2 ружьями, 10 гранатами, 104 патронами различного калибра. У участников массовых беспорядков изъяты 3 единицы оружия и 109 боеприпасов.
При сбыте пистолета "Макарова" задержан представитель криминалитета региона. По месту его жительства изъят еще один пистолет, похищенный из Управления полиции Талдыкоргана во время январских событий.
В Алматы в ходе задержания участников массовых беспорядков, в том числе нападавших на резиденцию президента, изъяты пистолет марки "Глок", 29 патронов и 3 гладкоствольных ружья.
Находящимися под следствием членами ОПГ "Казахстанские" добровольно выданы 39 единиц оружия, 1 шумовая граната, 1 бронежилет и 98 патронов.
Совместно с органами полиции задержаны жители региона, причастные к краже оружия из охотничьего магазина "Корган". В ходе обыска по месту их проживания изъяты оптический прицел, станок для снаряжения гладкоствольных патронов, а также страйкбольная винтовка ASG.
В Жамбылской области обнаружены схроны с автоматом Калашникова, револьвером, карабином "Сайга" и 328 боеприпасами.
В Кызылординской области выявлены тайники с оружием, из которых изъяты автомат Калашникова, пистолет Макарова, пистолет-пулемет "Борз", карабин "Сайга", граната "Ф-1" и 59 боеприпасов.
В Восточно-Казахстанской области совместно с департаментом полиции из схрона изъяты 1 обрез, 1 граната РГ-42, 168 единиц боеприпасов и 1 бронежилет.
В Туркестанской области совместно с органами полиции изъята винтовка Мосина.
Всего из незаконного оборота изъято 61 единица оружия, 13 гранат и 1170 боеприпасов.
По данным фактам проводятся досудебные расследования.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1972391-chleny-opg-kazahstanskie-sdali-desyatki-edinits-oruzhiya-granatu-i-bronezhilet/