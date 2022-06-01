"Закон един для всех": Абаев о действиях властей в случае нарушения законов российскими блогерами
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Глава Министерства культуры и спорта в кулуарах кабмина прокомментировал вопрос о том, будут ли власти контролировать переехавших в Казахстан российских тиктокеров, передает корреспондент NUR.KZ.
Даурен Абаев заявил, что закон един для всех.
"Закон для всех един – тиктокер он или простой человек, для всех от руководителей страны до простых людей закон один и все нормы прописаны. Если, условно говоря, российские тиктокеры нарушают нормы законов, они так же по закону Казахстана будут нести ответственность", – заверил министр.
Он также отметил, что "есть закон и он должен исполняться".
"Если российский тиктокер ведет себя неадекватно, он будет привлекаться к ответственности. Ведет себя нормально – какие проблемы?" – добавил глава Министерства культуры и спорта.
Напомним, что в середине мая известный российский тиктокер Даня Милохин переехал в Казахстан вместе с командой Dream Team.
Уже через несколько дней Милохин оказался в центре скандала из-за своих высказываний во время просмотра клипов казахстанских исполнителей. Тем не менее, позже блогер извинился перед казахстанцами.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1972042-zakon-edin-dlya-vseh-abaev-o-deystviyah-vlastey-v-sluchae-narusheniya-zakonov-rossiyskimi-blogerami/