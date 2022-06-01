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"Закон един для всех": Абаев о действиях властей в случае нарушения законов российскими блогерами

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Блогер сидит перед камерой
Иллюстративное фото: pexels.com

Глава Министерства культуры и спорта в кулуарах кабмина прокомментировал вопрос о том, будут ли власти контролировать переехавших в Казахстан российских тиктокеров, передает корреспондент NUR.KZ.

Даурен Абаев заявил, что закон един для всех.

"Закон для всех един тиктокер он или простой человек, для всех от руководителей страны до простых людей закон один и все нормы прописаны. Если, условно говоря, российские тиктокеры нарушают нормы законов, они так же по закону Казахстана будут нести ответственность", – заверил министр.

Он также отметил, что "есть закон и он должен исполняться".

"Если российский тиктокер ведет себя неадекватно, он будет привлекаться к ответственности. Ведет себя нормально какие проблемы?" – добавил глава Министерства культуры и спорта.

Напомним, что в середине мая известный российский тиктокер Даня Милохин переехал в Казахстан вместе с командой Dream Team.

Уже через несколько дней Милохин оказался в центре скандала из-за своих высказываний во время просмотра клипов казахстанских исполнителей. Тем не менее, позже блогер извинился перед казахстанцами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1972042-zakon-edin-dlya-vseh-abaev-o-deystviyah-vlastey-v-sluchae-narusheniya-zakonov-rossiyskimi-blogerami/

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