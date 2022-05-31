Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматы

Иллюстративное фото: Facebook-аккаунт Берика Уали

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 31 мая, прибыл с рабочей поездкой в южную столицу страны. Об этом сообщает официальный Telegram-канал "Борт N1".

Завтра, 1 июня, глава государства примет участие в мероприятии по случаю Дня защиты детей и в торжественной сессии Общего собрания Национальной Академии наук.

Кроме того, запланировано посещение ряда научно-образовательных учреждений и проведение отдельных встреч.

Напомним, сегодня глава государства посетил мечеть, в которой была прочитана поминальная молитва в память о жертвах репрессий и голода 30-х годов прошлого века. Позже президент возложил венки к монументальному комплексу "1932-1933 жылдардағы ашаршылық құрбандарына тағзым".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1971789-tokaev-pribyl-s-rabochim-vizitom-v-almaty/