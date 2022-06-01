Токаев наградил академиков, ученых и преподавателей Казахстана

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о присуждении государственных наград ряду деятелей образования и науки Казахстана, сообщает официальный сайт Акорды.

Глава государства постановил наградить за большой вклад в социально-экономическое развитие страны и особые заслуги в научной деятельности:

– орденом "Барыс" І степени

Журынова Мурата – президента РОО «Национальная академия наук Республики Казахстан»;

– орденом "Барыс" ІІІ степени

Абдильдина Жабайхана – академика РОО «Национальная академия наук Республики Казахстан»;

Кумекова Булата Ешмухамбетовича – академика РОО «Национальная академия наук Республики Казахстан»;

Кшибекова Досмухамеда – академика РОО «Национальная академия наук Республики Казахстан»;

– орденом "Парасат"

Байгунчекова Жумадила Жанабаевича – директора Центра НАО «Казахский национальный университет имени аль-Фараби»;

Блиева Назарбая – академика РОО «Национальная академия наук Республики Казахстан»;

Жарменова Абдурасула Алдашевича – генерального директора РГП «Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья Республики Казахстан» МИИР;

Курскеева Абдрахмана Козлоевича – главного научного сотрудника РГП «Институт истории и этнологии имени Ч. Валиханова» Министерства образования и науки;

Пака Ивана Тимофеевича – иностранного члена РОО «Национальная академия наук Республики Казахстан»;

Сманова Бактияра Урисбаевича – профессора НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая»;

Таймагамбетова Жакена Кожахметовича – академика РОО «Национальная академия наук Республики Казахстан»;

– орденом "Құрмет"

Абсадыкова Бахыта Нарикбаевича – главного ученого секретаря АО «Институт химических наук имени А. Бектурова»;

Бисенбаева Амангельды Куанбаевича – директора Научно-исследовательского института проблем биологии и биотехнологии НАО «Казахский национальный университет имени аль-Фараби» ;

Дулатбекова Нурлана Орынбасаровича – ректора НАО «Карагандинский университет имени академика Е. Букетова»;

Кабульдинова Зиябека Ермухановича – директора РГП «Институт истории и этнологии имени Ч. Валиханова» Министерства образования и науки;

Косова Владимира Николаевича – заведующего кафедрой НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая»;

Медеу Ахметқал – председателя правления АО «Институт географии и водной безопасности»

Раманкулова Ерлана Мирхайдаровича – генерального директора РГП «Национальный центр биотехнологии» Министерства здравоохранения;

Рахимова Кайроллу Дюсенбаевича – заведующего кафедрой НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С. Асфендиярова»;

Тулешова Амандыка Куатовича – генерального директора РГП «Институт механики и машиноведения имени академика У. Джолдасбекова» Министерства образования и науки;

Умирбаева Уалбая Утмаханбетовича – профессора НАО «Евразийский национальный университет имени Л. Гумилева»;

– медалью "Ерен еңбегі үшін"

Давлетова Аскара Ербулановича – декана НАО «Казахский национальный университет имени аль-Фараби».

"Настоящий указ вводится в действие со дня подписания", – сообщается на сайте Акорды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1971917-tokaev-nagradil-akademikov-uchenyh-i-prepodavateley/