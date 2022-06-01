Токаев наградил академиков, ученых и преподавателей Казахстана
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Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о присуждении государственных наград ряду деятелей образования и науки Казахстана, сообщает официальный сайт Акорды.
Глава государства постановил наградить за большой вклад в социально-экономическое развитие страны и особые заслуги в научной деятельности:
– орденом "Барыс" І степени
- Журынова Мурата – президента РОО «Национальная академия наук Республики Казахстан»;
– орденом "Барыс" ІІІ степени
- Абдильдина Жабайхана – академика РОО «Национальная академия наук Республики Казахстан»;
- Кумекова Булата Ешмухамбетовича – академика РОО «Национальная академия наук Республики Казахстан»;
- Кшибекова Досмухамеда – академика РОО «Национальная академия наук Республики Казахстан»;
– орденом "Парасат"
- Байгунчекова Жумадила Жанабаевича – директора Центра НАО «Казахский национальный университет имени аль-Фараби»;
- Блиева Назарбая – академика РОО «Национальная академия наук Республики Казахстан»;
- Жарменова Абдурасула Алдашевича – генерального директора РГП «Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья Республики Казахстан» МИИР;
- Курскеева Абдрахмана Козлоевича – главного научного сотрудника РГП «Институт истории и этнологии имени Ч. Валиханова» Министерства образования и науки;
- Пака Ивана Тимофеевича – иностранного члена РОО «Национальная академия наук Республики Казахстан»;
- Сманова Бактияра Урисбаевича – профессора НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая»;
- Таймагамбетова Жакена Кожахметовича – академика РОО «Национальная академия наук Республики Казахстан»;
– орденом "Құрмет"
- Абсадыкова Бахыта Нарикбаевича – главного ученого секретаря АО «Институт химических наук имени А. Бектурова»;
- Бисенбаева Амангельды Куанбаевича – директора Научно-исследовательского института проблем биологии и биотехнологии НАО «Казахский национальный университет имени аль-Фараби» ;
- Дулатбекова Нурлана Орынбасаровича – ректора НАО «Карагандинский университет имени академика Е. Букетова»;
- Кабульдинова Зиябека Ермухановича – директора РГП «Институт истории и этнологии имени Ч. Валиханова» Министерства образования и науки;
- Косова Владимира Николаевича – заведующего кафедрой НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая»;
- Медеу Ахметқал – председателя правления АО «Институт географии и водной безопасности»
- Раманкулова Ерлана Мирхайдаровича – генерального директора РГП «Национальный центр биотехнологии» Министерства здравоохранения;
- Рахимова Кайроллу Дюсенбаевича – заведующего кафедрой НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С. Асфендиярова»;
- Тулешова Амандыка Куатовича – генерального директора РГП «Институт механики и машиноведения имени академика У. Джолдасбекова» Министерства образования и науки;
- Умирбаева Уалбая Утмаханбетовича – профессора НАО «Евразийский национальный университет имени Л. Гумилева»;
– медалью "Ерен еңбегі үшін"
- Давлетова Аскара Ербулановича – декана НАО «Казахский национальный университет имени аль-Фараби».
"Настоящий указ вводится в действие со дня подписания", – сообщается на сайте Акорды.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1971917-tokaev-nagradil-akademikov-uchenyh-i-prepodavateley/