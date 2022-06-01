Политика и экономика
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Токаев наградил академиков, ученых и преподавателей Казахстана

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о присуждении государственных наград ряду деятелей образования и науки Казахстана, сообщает официальный сайт Акорды.

Глава государства постановил наградить за большой вклад в социально-экономическое развитие страны и особые заслуги в научной деятельности:

– орденом "Барыс" І степени

  • Журынова Мурата – президента РОО «Национальная академия наук Республики Казахстан»;

– орденом "Барыс" ІІІ степени

  • Абдильдина Жабайхана – академика РОО «Национальная академия наук Республики Казахстан»;
  • Кумекова Булата Ешмухамбетовича – академика РОО «Национальная академия наук Республики Казахстан»;
  • Кшибекова Досмухамеда – академика РОО «Национальная академия наук Республики Казахстан»;

– орденом "Парасат"

  • Байгунчекова Жумадила Жанабаевича – директора Центра НАО «Казахский национальный университет имени аль-Фараби»;
  • Блиева Назарбая – академика РОО «Национальная академия наук Республики Казахстан»;
  • Жарменова Абдурасула Алдашевича – генерального директора РГП «Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья Республики Казахстан» МИИР;
  • Курскеева Абдрахмана Козлоевича – главного научного сотрудника РГП «Институт истории и этнологии имени Ч. Валиханова» Министерства образования и науки;
  • Пака Ивана Тимофеевича – иностранного члена РОО «Национальная академия наук Республики Казахстан»;
  • Сманова Бактияра Урисбаевича – профессора НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая»;
  • Таймагамбетова Жакена Кожахметовича – академика РОО «Национальная академия наук Республики Казахстан»;

– орденом "Құрмет"

  • Абсадыкова Бахыта Нарикбаевича – главного ученого секретаря АО «Институт химических наук имени А. Бектурова»;
  • Бисенбаева Амангельды Куанбаевича – директора Научно-исследовательского института проблем биологии и биотехнологии НАО «Казахский национальный университет имени аль-Фараби» ;
  • Дулатбекова Нурлана Орынбасаровича – ректора НАО «Карагандинский университет имени академика Е. Букетова»;
  • Кабульдинова Зиябека Ермухановича – директора РГП «Институт истории и этнологии имени Ч. Валиханова» Министерства образования и науки;
  • Косова Владимира Николаевича – заведующего кафедрой НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая»;
  • Медеу Ахметқал – председателя правления АО «Институт географии и водной безопасности» 
  • Раманкулова Ерлана Мирхайдаровича – генерального директора РГП «Национальный центр биотехнологии» Министерства здравоохранения;
  • Рахимова Кайроллу Дюсенбаевича – заведующего кафедрой НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С. Асфендиярова»;
  • Тулешова Амандыка Куатовича – генерального директора РГП «Институт механики и машиноведения имени академика У. Джолдасбекова» Министерства образования и науки;
  • Умирбаева Уалбая Утмаханбетовича – профессора НАО «Евразийский национальный университет имени Л. Гумилева»;

– медалью "Ерен еңбегі үшін"

  • Давлетова Аскара Ербулановича – декана НАО «Казахский национальный университет имени аль-Фараби».

"Настоящий указ вводится в действие со дня подписания", – сообщается на сайте Акорды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1971917-tokaev-nagradil-akademikov-uchenyh-i-prepodavateley/

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