"Сейчас к нам едут "сливки" рынка": в Минтруда заявили о возможном наплыве рабочих из России к осени

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В Министерстве труда и социальной защиты населения Казахстана считают, что к осени поток трудовых мигрантов из России может увеличиться. Таким мнением поделился замглавы комитета труда, социальной защиты и миграции Минтруда Ерболат Абулхатин.

Как объяснил Абулхатин в беседе с корреспондентом Sputnik Казахстан, сейчас ситуация на рынке труда сопоставима с прошлым годом - значительного наплыва работников со стороны соседнего государства нет.

При этом число приехавших в Казахстан людей увеличилось на 30% по сравнению с 2021 годом, но этот показатель все равно ниже допандемийного уровня.

"Уровень безработицы составляет 4,9%, что аналогично показателям прошлого года. Массового наплыва с сопредельных стран пока не наблюдается. Сейчас переезжают в основном сотрудники сферы IT, финансово-банковские сотрудники.

На 1 мая пересекли границу 14 тысяч человек, 9 тысяч человек оформляли документы на работу. Можно сказать, что сейчас к нам едут "сливки" рынка, которые могут снимать квартиру или оплачивать отели за счет компании.

Есть вероятность, что ближе к осени к нам пойдут простые люди для заработка. Пока критического наплыва нет", - поделился замглавы комитета.

Абулхатин добавил, что чаще всего россияне выбирают Алматы.

Зато, по данным Минтруда, снизилось количество казахстанцев, желающих переехать в соседнюю страну. Если раньше молодые казахстанцы уезжали в Россию на обучение и после оставались там, то сейчас они отдают предпочтение Южной Корее, Турции, ОАЭ и странам Европы.

Отмечается, что на сегодня за границей работают порядка 200 тыс. казахстанцев.

Спикер озвучил и данные по внутренней трудовой миграции граждан.

Так, с начала года из Алматинской, Туркестанской, Кызылординской областей переселились 502 семьи, или 1 517 человек. В основном для переселения жители южных регионов предпочитают Павлодарскую (188 семей), Костанайскую (126 семей) и Северо-Казахстанскую область (87 семей).

До конца года планируется переселение 8 080 человек с юга на север и восток Казахстана.

Ранее сообщалось, что с 24 февраля по 17 мая казахстанские ИИН получили свыше 35 тыс. граждан России и Украины. Между тем с 27 мая выдачу ИИН иностранцам через eGov временно приостановили. Сейчас получить казахстанские индивидуальные идентификационные номера россияне могут только в офлайн-формате.

Отметим также, что некоторые казахстанские банки ужесточили правила выдачи карт россиянам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1971732-seychas-k-nam-edut-slivki-rynka-v-mintruda-zayavili-o-vozmozhnom-naplyve-rabochih-iz-rossii-k-oseni/