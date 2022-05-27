Выдачу ИИН иностранцам через eGov временно приостановили в Казахстане

Иллюстративное фото: ortcom.kz

Услуга получения ИИН для иностранных граждан через портал электронного правительства стала временна недоступна в Казахстане. Многим гражданам России ИИН необходим для открытия счетов в банке, передает корреспондент NUR.KZ.

При попытке заказать услугу на портале электронного правительства выходит надпись, что на текущий момент она недоступна.

"Планируемый срок возобновления доступности услуги - 1 октября 2022 года", - говорится в сообщении портала.

Скриншот: egov.kz

Отметим, многим россиянам ИИН необходимы для открытия банковских счетов, поскольку в России приостановлена работа и выдача карт MasterCard и Visa.

Ранее сообщалось, что с 24 февраля по 17 мая казахстанские ИИН получили свыше 35 тыс. граждан России и Украины.

Между тем казахстанские банки ужесточили правила выдачи карт гражданам России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1971281-vydachu-iin-inostrantsam-cherez-egov-vremenno-priostanovili-v-kazahstane/