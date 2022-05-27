Могут ли иностранцы получить ИИН в Казахстане, разъяснили в "Правительстве для граждан"

Иллюстративное фото: госкорпорация "Правительство для граждан"

Несмотря на то, что ранее в Казахстане стало недоступным получение ИИН иностранцами на портале eGov.kz, услуга для желающих все еще доступна в ЦОНах страны, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу НАО "ГК "Правительство для граждан".

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе госкорпорации, услуга на данный момент приостановлена и остается недоступной в онлайн-формате, то есть на сайте eGov.kz.

Тем не менее иностранцы в любое время могут получить ИИН во всех ЦОНах страны, услуга все еще доступна в офлайн-формате.

Напомним, ранее стало известно о приостановлении выдачи ИИН гражданам других стран через сайт eGov.kz. В сообщении портала было указано, что "планируемый срок возобновления доступности услуги – 1 октября 2022 года".

Отметим, что многим россиянам ИИН необходимы для открытия банковских счетов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1971374-mogut-li-inostrantsy-poluchit-iin-v-kazahstane-razyasnili-v-pravitelstve-dlya-grazhdan/