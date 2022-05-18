Врачи в Казахстане будут получать в среднем 530 тыс. тенге, заявили в Минздраве

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На брифинге в СЦК глава Минздрава назвала суммы, до которых будут увеличены зарплаты врачей в Казахстане – в 2022 году их заработок уже увеличился на 30%, такая же прибавка ожидается и в следующем году, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщила министр здравоохранения Ажар Гиният, в этом году в стране в среднем на 30% увеличили зарплаты врачей. Сейчас они получают около 416 тыс. тенге.

Среднему медперсоналу зарплату подняли в среднем на 20% – это порядка 208 тыс. тенге.

"В 2023 году зарплата будет увеличена: врачам – в среднем на 30% (531 тыс. тенге), среднему медперсоналу – на 20% (249 тыс. тенге)", – сообщается в докладе министра.

Напомним, что сегодня в Минздраве рассказали, сколько миллиардов тенге было потрачено на борьбу с коронавирусом в Казахстане.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что не намерены вводить карантин в стране из-за циркуляции "стелс-омикрона".

На сегодняшний день все коронавирусные ограничения в Казахстане сняты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1969897-vrachi-v-kazahstane-budut-poluchat-v-srednem-530-tysyach-tenge-zayavili-v-minzdrave/