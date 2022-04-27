"Неприкасаемых нет": спикер мажилиса о рынке "Алтын Орда" и Болате Назарбаеве

Рынок "Алтын Орда". Фото: Sputnik / Тимур Батыршин

Спикер мажилиса Ерлан Кошанов в кулуарах палаты высказался о том, накажут ли виновных в нарушениях на рынке "Алтын Орда" – при условии, что таковые подтвердятся, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ поинтересовались, накажут ли Болата Назарбаева, в случае если подтвердятся нарушения на принадлежащем ему рынке "Алтын Орда".

"Вчера Бозумбаев (аким Алматинской области – прим. ред.), отвечая на вопрос по рынку "Алтын Орда", который находился долгие годы в собственности брата Первого Президента Болата Назарбаева, сообщил, "что нет ни одного закона, который не был бы нарушен на рынке "Алтын Орда". Казахстанцы задаются вопросами, где была наша власть все эти годы, будет ли расследование в отношении Болата Назарбаева и когда", – задались они вопросами.

Ерлан Кошанов сообщил, что к этому часу в отношении рынка "Алтын Орда" ведется расследование.

"Думаю, что справедливое решение будет, но надо дождаться решения. Вы сами видите, что неприкасаемых нет. Если кто-то совершил преступление – хозяин или руководитель этого рынка – он понесет соответствующее наказание", – заявил он.

При этом он сообщил, что у него нет информации относительно местонахождения Болата Назарбаева.

Как уже упоминалось выше, ранее скандал вокруг "Алтын Орды" прокомментировал глава Алматинской области Канат Бозумбаев. По его словам, на рынке были нарушены как санитарные, так и экологические, строительные и миграционные нормы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1967031-neprikasaemyh-net-spiker-mazhilisa-o-rynke-altyn-orda-i-bolate-nazarbaeve/