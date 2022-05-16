"В порядке очереди": казахстанцев призвали не паниковать из-за льготного автокредитования

Иллюстративное фото: pixabay.com

Вице-президент Ассоциации казахстанского автобизнеса Анар Макашева на пресс-брифинге обратилась к казахстанцам по поводу автокредитования под 4% годовых, передает корреспондент NUR.KZ.

Макашева отметила, что в первую очередь казахстанцам нужно обратиться в автосалон и выбрать там автомобиль отечественного производства. Только в случае наличия авто покупатель может обратиться в банк со счетом на оплату. В документе обязательно должен быть указан VIN-код авто.

"Клиент обращается в банк со счетом на оплату с указанием VIN-кода автомобиля. С момента принятия банком заявки клиента банк ставит клиента в свою электронную очередь. Банк оценивает платежеспособность и кредитную историю клиента и при положительном решении выдает клиенту одобрение на кредитование и гарантийное письмо. Клиент должен предоставить гарантийное письмо от банка в автосалон для оформления автомобиля", - добавила она.

В связи с запуском программы она обратилась к казахстанцам.

"Мы просим наших граждан не паниковать. Сейчас уже по всему Казахстане есть граждане, которые пришли выбрать авто и забронировать по данной программе. Конечно, это нужно сделать. Единственное, (нужно дождаться - прим.ред.) когда у нас будет объявлено, что все банки, которые сейчас участвуют в программе, готовы давать заявки. Со всеми гражданами, которые забронировали авто, они с ними на связи. Нашим гражданам сообщат, в порядке очереди можно будет забрать авто", - заявила она.

Она отметила, что в случае, если клиентам покажется, что в автосалоне идут махинации с очередь, то они могут обратиться в службу поддержки автосалона.

"Если ему кажется это непрозрачно, неправильно. У каждого бронедержателя есть официальный сайт, есть служба поддержки, там все разъяснят, помогут и подскажут. Касательно очереди, наличия. Есть авто, которых нет в наличии. Если авто в процессе производства, и будет в ближайшее время доставлено в автосалон, то потребителю сообщат срок, когда он будет доставлен. Каждому, кто выбрал конкретный автомобиль, который хочет, ему скажут срок", - резюмировала спикер.

Напомним, льготное автокредитование запустили в Казахстане сегодня. Заявки на него принимают четыре банка. Как именно можно оформить автокредит, читайте здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1969451-v-poryadke-ocheredi-kazahstantsev-prizvali-ne-panikovat-iz-za-lgotnogo-avtokreditovaniya/