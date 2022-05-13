Второго героя, спасшего девочку от падения, наградили в Нур-Султане

Саги Жылкышиева наградили в Нур-Султане. Фото: МЧС РК

13 мая в столичном департаменте по чрезвычайным ситуациям состоялось награждение Саги Жылкышиева, который на днях помог Сабиту Шонтакбаеву спасти девочку от падения, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Второй герой, как и его товарищ, за проявленное мужество награжден приказом МЧС РК нагрудным знаком "Төтенше жағдайдағы ерлігі үшін", благодарственным письмом и памятными наручными часами.

Саги Жылкышиева наградили в Нур-Султане. Фото: МЧС РК

Напомним, что 11 мая, в ЖК по улице Улы Дала в Нур-Султане маленькая девочка, которая осталась одна дома, чуть не упала с карниза восьмого этажа.

Ее спасли Сабит Шонтакбаев и Саги Жылкышиев, проходившие мимо в этот момент. Одного из героев наградили в МЧС РК, а в качестве благодарности ему подарили квартиру.

Позже квартиру подарили и второму герою. Мужчина не попал на то самое видео с моментом спасения, так как находился в помещении и страховал Сабита.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1969145-vtorogo-geroya-spasshego-devochku-ot-padeniya-nagradili-v-nur-sultane/