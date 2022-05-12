"Не попал на видео": второй герой, спасавший девочку в Нур-Султане, получил квартиру

Саги Жылкышиев. Кадр из видео: КТК

Второй мужчина, участвовавший в спасении девочки в Нур-Султане, не попал на видео, так как находился в помещении и обеспечивал страховку своему другу Сабиту Шонтакбаеву. Сегодня мужчину также поблагодарили и подарили ему двухкомнатную квартиру в столице, передает телеканал КТК.

Саги Жылкышиев – еще один герой, который участвовал в спасении девочки. Он, в отличие от своего товарища, не попал на видео.

Как отметили корреспонденты телеканала, в общем ажиотаже о нем вспомнили не сразу. Но сегодня и ему в благодарность за проявленное мужество подарили двухкомнатную квартиру в новом доме, который обещают сдать в сентябре.

Корреспонденты сообщили, что Саги является уроженцем Кызылординской области – там сейчас находится его семья. В Нур-Султане мужчина снимает квартиру и работает на стройке с Сабитом Шонтакбаевым.

"С утра проснулись; вообще, шли по делам. Мы проспали, поэтому торопились – и в этот момент увидели. Наверное, так должно было быть. Просто вышли, увидели, спасли, а дальше пошли на работу", – рассказал мужчина.

Сегодня Саги Жылкышиева пригласили в акимат Нур-Султана. Ему пообещали помочь перевезти семью и устроиться на работу по профессии.

Тем не менее, спасатели считают, что поступок мужчин был слишком рискованным.

Отмечается, что с начала года из-за невнимательности взрослых в столице из окон выпали девять детей. К счастью, все остались живы. Специалисты напоминают, что необходимо ставить решетки и замки-блокираторы, но, если дело все же дошло до чрезвычайной ситуации, строго следовать инструкциям.

"У нас, у людей, первая проблема – начинают доставать телефоны, начинают снимать. В первую очередь надо звонить, конечно, в "112" либо на 101, вызывать спасателей, ну, и дальше предпринимать действия.

Во-первых, попасть в квартиру попытаться. Или, как в данном случае, я так понял, они не смогли попасть в квартиру, пытаться с нижних этажей добраться.

Конкретно в данном случае парень – Сабит, да, если не ошибаюсь, его зовут, – он проявил, конечно, героизм и мужество. Но в то же время он очень сильно рисковал собственной жизнью", – сообщил руководитель спасательного подразделения ДЧС города Нур-Султана Павел Володин.

Источник: КТК

Напомним, что 11 мая, в ЖК по улице Улы Дала в Нур-Султане – маленькая девочка, которая осталась одна дома, чуть не упала с карниза восьмого этажа. Ее спасли Сабит Шонтакбаев и Саги Жылкышиев, проходившие мимо в этот момент.

Одного из героев наградили в МЧС РК, а в качестве благодарности ему подарили квартиру.

Представители британских СМИ обратили внимание на данное происшествие и восхитились храбрым поступком казахстанцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1969066-ne-popal-na-video-vtoroy-geroy-spasavshiy-devochku-v-nur-sultane-poluchil-kvartiru/