Может ли День Победы стать в Казахстане Днем памяти и скорби

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Заместитель премьер-министра Казахстана в кулуарах правительства поделился мнением о том, нужно ли изменить название праздника 9 мая и отмечать не День Победы, а День памяти и скорби, передает корреспондент NUR.KZ.

Вице-премьер Ералы Тугжанов на вопрос журналистов заявил, что предложение об изменении названия уже звучало не раз, но это лишь мнение.

"На самом деле, это и день победы, и день памяти. Думаю, здесь отделять друг от друга необходимости нет – вопрос такой и не стоит.

Если День Победы будем отмечать и как день памяти в отношении всех погибших, наших предков, я думаю, в этом ничего такого нет", - заявил он.

Напомним, 9 мая в Казахстане отметили День Победы. В честь праздника глава государства возложил цветы к монументу "Отан Ана", в столице запустили праздничный салют, а в Алматы прошло шествие "Батырларға тағзым" в честь казахстанцев-участников ВОВ, ранее акция носила название "Бессмертный полк".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1968952-mozhet-li-den-pobedy-stat-v-kazahstane-dnem-pamyati-i-skorbi/