Токаев возложил цветы к монументу "Отан Ана" (фото, видео)

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Сегодня, 9 мая, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии возложения цветов к монументу "Отан Ана" в Нур-Султане. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Глава государства возложил цветы к монументу "Отан Ана" и почтил минутой молчания память воинов-казахстанцев, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Затем духовой оркестр Республиканской гвардии исполнил государственный гимн, рота Почетного караула прошла торжественным маршем перед Верховным Главнокомандующим Вооруженными силами, ветеранами и тружениками тыла Великой Отечественной войны.

Военнослужащие. Фото: Акорда

В завершение церемонии Касым-Жомарт Токаев провел беседу с ветеранами. Президент поздравил их с праздником великой Победы и пожелал всем казахстанцам крепкого здоровья, счастья и мирного неба.

Военнослужащие. Фото: Акорда

Напомним, сегодня утром мы публиковали поздравление главы государства с Днем Победы.

Военнослужащие. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Флаги. Фото: Акорда

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1968570-tokaev-prinyal-uchastie-v-tseremonii-vozlozheniya-tsvetov-k-monumentu-otan-ana/