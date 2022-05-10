Праздничный салют в честь Дня Победы попал на видео в Нур-Султане

Кадр из видео: instagram.com/akimat_nur_sultan

В Нур-Султане 9 мая с набережной реки Есиль в честь 77-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне запустили праздничный салют. Видео опубликовано на официальной странице столичного акимата в Instagram.

"С Днем Победы!" - поздравили местные власти.

Астанчане отмечают, что фейерверк был красивым.

"Спасибо за салют! Наконец-то мы его дождались", "Огромное спасибо за салюты в этот день. Было очень красиво", - пишут комментаторы.

Напомним, ранее в акимате сообщили, что салют запустят с набережной реки Есиль 9 мая в 22.00 часов. Длительность запуска составит 10-12 минут, а количество выстрелов - не менее 3 тысяч.

В столице в честь праздника организовали различные мероприятия в виде концертов и представлений.

Глава Нур-Султана Алтай Кульгинов также поздравил ветеранов, участников Великой Отечественной войны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1968611-prazdnichnyy-salyut-v-chest-dnya-pobedy-popal-na-video-v-nur-sultane/