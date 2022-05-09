Шествие в честь казахстанцев-участников ВОВ проходит в Алматы (фото)

Участники акции. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Алматы проходит шествие "Батырларға тағзым" в честь казахстанцев-участников ВОВ. В этом году известный ранее "Бессмертный полк" не только сменил название, но и маршрут шествия, передает корреспондент NUR.KZ.

Так, 9 мая шествие началось в 10:00 утра в Центральном парке культуры и отдыха и прошло до парка 28 гвардейцев-панфиловцев.

Участники акции. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В остальном формат мероприятия не изменился - алматинцы пришли с семьями, чтобы почтить память родных, участвовавших в Великой Отечественной войне. В руках они традиционно несли портреты ветеранов с именами.

Участники акции. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Это мой папа - Федорин Василий Иванович. Он прошел всю войну до самого Берлина, домой вернулся живым. Каждый год участвуем в таком шествии, мне очень нравится", - рассказала одна из участниц акции Татьяна Нуждина.

Участники акции. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Еще один житель Алматы отметил, что тоже каждый год участвует в памятном шествии.

Участники акции. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Наши родители прошли до Берлина от Москвы, мой отец, в частности. Пролито немало крови, умерло много людей – родственников, друзей. Это великая память о наших отцах, которые дали нам свободу, дали нам мир, жизнь. В планах Гитлера было поработить Советский союз.

Участники акции. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Благодаря нашим родителям мы видим это светлое будущее, им громадное спасибо, дань уважения подвигу. Мой отец – полковник, военный комиссар Абдыгаппаров Султангазы 1914 года рождения, уроженец Семипалатинской области. Мы каждый год участвуем в "Бессмертном полке", - поделился воспоминаниями Мухтар Абдыгаппаров.

Участники акции. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"У меня дед воевал. Он призвался в 1942 году, дошел до Европы, но вернулся инвалидом. Я каждый год участвую в полку, с детства", - рассказал Азамат Ибашев.

Участники акции. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Алматинка Ольга пришла на мероприятие вместе с детьми.

Участники акции. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"У меня бабушка умерла от голода, а дедушка прошел до Берлина, а второй дедушка был красноармейцем, был ранен. Для меня это святой день, сегодня я со своими детьми, это правнуки моих ветеранов", - рассказала женщина.

Участники акции. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В парке 28 гвардейцев-панфиловцев каждый из них смог возложить цветы к Вечному огню.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1968564-shestvie-v-chest-kazahstantsev-uchastnikov-vov-prohodit-v-almaty-foto/