"Задача – обучать, не воспитывать": аким СКО о работе вуза, переданного Университету Аризоны

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Аким Северо-Казахстанской области рассказал о том, как будет работать вуз, переданный в доверительное управление Университету Аризоны, и ответил на опасения граждан об идеологической части преподавания. Полный текст речи акима приведен на официальном сайте правительства РК.

Во время интервью с Кумаром Аксакаловым журналист напомнила, что в начале этого года было подписано соглашение о передаче СКГУ (Северо-Казахстанский государственный университет) в доверительное управление University of Arizona (UoA).

Она отметила, что у местных жителей возникли опасения касательно идеологической части преподавания в вузе и попросила рассказать о том, как сейчас работает учебное заведение.

"Я думаю, что эти опасения абсолютно неуместны. Мы договорились с американским университетом, что они не будут вмешиваться в воспитательную часть. Их задача – это обучение", – заявил Аксакалов.

Аким отметил, что Аризонский университет входит в сотню лучших университетов мира. Он подчеркнул, что в вузе преподают трое нобелевских лауреатов, кроме того, учреждение активно сотрудничает с NASA.

"Что получит наш университет от этого сотрудничества? Наш университет получит возможность обладания международными программами, 30% преподавателей – иностранцы", – рассказал чиновник.

По его словам, правительство подписало постановление о передаче СКГУ в доверительное управление Аризонского университета на 10 лет.

"Важно понять, что не нужно никуда выезжать, можно обучаясь у нас в Казахстане получить американское образование. Это намного дешевле. Три года обучения здесь и один семестр – в Аризоне", – добавил аким.

После обучения, по словам акима, студенты получат два диплома: казахстанский и американский. Аксакалов подчеркнул, что диплом Аризонского университета признается во всем мире.

"Кроме того, сейчас мы строим учебно-лабораторный корпус, который планируем сдать в сентябре текущего года. В новом корпусе будет установлено самое последнее современное оборудование.

Если до сотрудничества с американским университетом у нас было всего 10 лабораторий, то сейчас в рамках сотрудничества мы приобретаем 70 дополнительных лабораторий для наших студентов", – подвел итог Кумар Аксакалов.

Также в ходе интервью Кумар Аксакалов высказался об аварии, произошедшей в марте этого года на ТЭЦ-2 города Петропавловска. Тогда частично обрушилась одна из трех дымовых труб.

Напомним, что 7 апреля Ералы Тугжанов встретился с представителями Университета Аризоны. Стороны обсудили модель сотрудничества с Северо-Казахстанским университетом им. М. Козыбаева.

Встреча прошла в рамках исполнения поручения главы государства по переформатированию системы высшего образования под запросы экономики, в том числе путем открытия филиалов ведущих зарубежных вузов.

Ранее в МОН развеяли слухи, которые появились после новости об открытии филиала Университета Аризоны на базе Северо-Казахстанского университета им. М. Козыбаева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1968481-ne-budut-vmeshivatsya-v-vospitanie-akim-sko-o-rabote-vuza-peredannogo-universitetu-arizony/