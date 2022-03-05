Открытие филиала Университета Аризоны в Казахстане: в МОН развеяли мифы о вузе

Университет Аризоны. Фото: Brad Holt / Getty Images

В МОН развеяли ряд слухов, появившихся после того, как в феврале в МОН объявили о планах открыть филиал американского Университета Аризоны на базе Северо-Казахстанского университета им. М. Козыбаева.

Как пишет официальный портал StopFake.kz, новость о возможном открытии филиала вуза из США породила множество слухов и ложных утверждений.

При этом опровержением слухов в данном случае занялись не только представители МОН, но и казахстанцы, окончившие Университет Аризоны.

Миф №1

"Студентам филиала будут прививать нездоровые ценности и пропагандировать интересы ЛГБТК+ сообщества".

Вице-министр образования и науки Куаныш Ергалиев заверил казахстанцев в том, что у них с американским вузом существует договоренность, согласно которой проректор по воспитательной части будет назначен с казахстанской стороны.

Следовательно, вся воспитательная работа будет осуществляться согласно ценностям и морально-этическим устоям Казахстана.

"Еще раз хочу заявить, что никакой угрозы нашим национальным культурным и моральным ценностям не будет. Зарубежные преподаватели не будут вовлечены в воспитательный процесс", — подчеркнул Ергалиев.

Миф №2

"Студенты, получившие образование на английском, не смогут работать в Казахстане".

Выпускник Университета Аризоны по специальности "Аграрная техника и технология" Жандаулет Жанбырбаев в ответ на этот слух отметил, что значимость английского языка сегодня действительно очень высока.

"Все технологии, научные разработки представляются на английском языке, соответственно, знать английский язык, я думаю, очень важно, чтобы иметь возможность получать подробную информацию из первых источников", — сказал выпускник.

Миф №3

"У Университета Аризоны очень плохая репутация, в Казахстане он не нужен".

Выпускница Университета Аризоны по специальности "Общественное здравоохранение" Камила Туякбаева ответила, что данный вуз занимает 8-е место в рейтинге по общественному здравоохранению по всей территории США.

Следовательно, репутация университета очень высока.

"Из своей практики я могу вам рассказать, что в Школе общественного здравоохранения Университета Аризоны преподают профессора, которые являются практиками и настоящими профессионалами.

Одним из них является гениальный хирург Ричард Кармона, который одним из первых рассказал о вреде пассивного курения. Благодаря ему во всем мире начали запрещать курить в общественных местах", — подчеркнула Туякбаева.

Миф №4

"Казахстанской молодежи не нужны европейские стандарты образования".

Выпускник Университета Аризоны по специальности "Экономика/Право" Нурсейт Байжанов, развеял этот слух, попутно выразив свое мнение о том, почему одни страны богаты, а другие бедны.

"Давайте зададимся вопросом: почему одни государства богатые, другие бедные? Богатые не потому, что у них есть капитал и технологии, а потому, что у них более продвинутый человеческий капитал.

Этот человеческий капитал смог стать продвинутым благодаря международным стандартам обучения, которые, по вашему мнению, не нужны нашим детям.

Зачем нам быть на обочине истории и наблюдать за всем, когда можно быть в авангарде этого процесса?" — сказал выпускник.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1959509-otkrytie-filiala-universiteta-arizony-v-kazahstane-v-mon-razveyali-mify-o-vuze/