Ветеранам ВОВ выплатят по одному миллиону тенге к 9 мая в Алматы
Аким Алматы Ерболат Досаев сегодня в ходе встречи с жителями Бостандыкского района сообщил, что в этом году ко Дню Победы каждому ветерану войны акимат намерен выделить по одному миллиону тенге, передает NUR.KZ.
"Я считаю, что праздник Великой Победы очень важен для нас. К сожалению, два года пандемия ограничивала наше празднование. В этом году мы будем праздновать, как положено. У нас нет никаких ограничений. Мы, надеюсь, до каждого ветерана дойдем.
Со стороны акимата мы очень хотим поддержать, и каждому ветерану войны мы выделим по миллиону тенге", - заявил Досаев.
По данным акима, на сегодняшний день в Алматы проживают 77 фронтовиков, 18 из них проживают в Бостандыкском районе.
Кроме того, по словам акима, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда и другие лица, приравненные к ветеранам, а это 10 600 человек, решением маслихата получат также специальную денежную поддержку.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1965111-veteranam-vov-vyplatyat-po-odnomu-millionu-tenge-k-9-maya-v-almaty/