Ветеранам ВОВ выплатят по одному миллиону тенге к 9 мая в Алматы

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Аким Алматы Ерболат Досаев сегодня в ходе встречи с жителями Бостандыкского района сообщил, что в этом году ко Дню Победы каждому ветерану войны акимат намерен выделить по одному миллиону тенге, передает NUR.KZ.

"Я считаю, что праздник Великой Победы очень важен для нас. К сожалению, два года пандемия ограничивала наше празднование. В этом году мы будем праздновать, как положено. У нас нет никаких ограничений. Мы, надеюсь, до каждого ветерана дойдем.

Со стороны акимата мы очень хотим поддержать, и каждому ветерану войны мы выделим по миллиону тенге", - заявил Досаев.

По данным акима, на сегодняшний день в Алматы проживают 77 фронтовиков, 18 из них проживают в Бостандыкском районе.

Кроме того, по словам акима, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда и другие лица, приравненные к ветеранам, а это 10 600 человек, решением маслихата получат также специальную денежную поддержку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1965111-veteranam-vov-vyplatyat-po-odnomu-millionu-tenge-k-9-maya-v-almaty/