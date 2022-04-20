Стало известно, сколько выплатят ветеранам ВОВ к 9 мая в Нур-Султане

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Ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в столице Казахстана, будет выплачена сумма в размере 1 млн 13 тыс. тенге в честь празднования Дня Победы. Об этом сообщается на официальном сайте акимата Нур-Султана.

Отмечается, что на сегодняшний день в столице живет 18 ветеранов ВОВ. Самому старшему из них 102 года, а самому младшему – 96 лет. Все они получат единовременные выплаты в размере 1 013 060 тенге.

Кроме того, 410 человек, приравненные по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, получат по 111 300 тенге.

В их числе военнослужащие, проходившие службу в период ВОВ, лица, принимавшие участие в боевых действиях против фашистской Германии, граждане, работавшие в период блокады в Ленинграде, несовершеннолетние узники концлагерей, а также военнослужащие, ставшие инвалидами из-за полученных ранения.

Участникам боевых действий на территории других стран (кроме участников войны в Афганистане), выполнявшим задачи на таджикско-афганском участке, в международной миротворческой операции в Ираке, а также, участвовавшим в урегулировании межэтнического конфликта в Нагорном Карабахе, предусмотрены выплаты в размере 63 600 тенге.

В столице проживает 810 человек, которые входят в данную категорию.

И, наконец, труженикам тыла, которых насчитывается 1946 человек, семьям погибших военнослужащих, супругам умершего инвалида ВОВ, лицам из числа участников ЧАЭС, эвакуированным из зон отчуждения, к 9 мая выплатят по 34 980 тенге.

Всего получателей такой выплаты 2 686 человек.

Отмечается, что выплаты ветераны начнут получать уже сегодня, 20 апреля.

Также из средств местного бюджета ветераны Великой Отечественной войны могут получить:

денежную компенсацию за коммунальные услуги, которая выделяется ежемесячно в размере от 5 до 8 МРП (от 15 315 тенге до 24 504 тенге) в зависимости от площади квартиры;

лекарственное обеспечение;

социальную помощь на подписку периодических изданий, посещение бань, парикмахерских раз в год (в начале года на лицевые счета перечисляется 6,5 МРП (19 909 тенге);

услуги санаторно-курортного лечения;

льготный проезд на городском пассажирском транспорте;

услуги зубопротезирования.

Напомним, что ко Дню Победы по 1 миллиону тенге выплатят и ветеранам ВОВ в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1965856-stalo-izvestno-skolko-vyplatyat-veteranam-vov-ko-dnyu-pobedy-v-nur-sultane/