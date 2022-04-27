Заместитель генпрокурора обратился к казахстанцам из-за волны лжетерроризма

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Заместитель генерального прокурора РК Асет Чиндалиев обратился к казахстанцам после участившихся ложных сообщений об актах терроризма. Текст обращения опубликован на официальном сайте Генеральной прокуратуры Казахстана.

Асет Чиндалиев отметил, что в последнее время в Казахстане участились случаи заведомо ложных сообщений об актах терроризма.

"Как правило, сообщается о наличии взрывного устройства в учебных заведениях, торговых центрах, аэропортах, вокзалах и других местах массового скопления людей.

Мероприятия по проверке указанных фактов отнимают много времени и ресурсов. На место происшествия выезжает полиция, спасатели, кинологи, пожарные, бригады скорой помощи, следственно-оперативные группы.

В результате экстренные службы отвлекаются от реальных задач по спасению тех, кому действительно угрожает опасность или нужна срочная помощь", – объяснил заместитель генерального прокурора.

Он добавил, что при этом нарушается режим работы предприятий, которые стали объектом такой атаки, и что, как следствие, это может привести к панике и жертвам при эвакуации людей.

"26 апреля текущего года сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили на электронные адреса нескольких десятков учебных заведений в столице и других городах.

Все они проверены и не подтвердились. В то же время был нарушен учебный процесс, сотни учащихся и преподавателей были эвакуированы. Сейчас идет поиск преступников", – пояснил Чиндалиев.

Кроме того, он напомнил, что 31 марта 2022 года на электронный адрес столичного аэропорта поступало письмо "о заложенной бомбе".

"С того же адреса направлено подряд еще 6 сообщений о "минировании" столичных ТРЦ "Абу Даби Плаза", "Хан Шатыр", "Мега Силквей" и других объектов", – добавил чиновник.

По данным замгенпрокурора, всего из ТРЦ было эвакуировано порядка 3 тысяч посетителей. Взрывные устройства, о которых шла речь в лжесообщениях, также не были обнаружены.

Тем не менее он отметил, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый, который дал признательные показания и с санкции суда арестован. На данный момент по этому факту проводится следствие.

Сообщается, что указанные деяния влекут за собой уголовную ответственность по статье 273 УК РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы до 5 лет.

"В целом, с 2016 года за заведомо ложные сообщения об акте терроризма судами осуждено 236 лиц, из них 147 – к лишению свободы. С виновных взыскан материальный ущерб, причиненный ложным вызовом экстренных служб.

Практика расследований уголовных дел показала, что для сокрытия следов преступления ложные сообщения в ряде случаев высылаются с электронных адресов и серверов, находящихся за рубежом", – рассказал чиновник.

Он отметил, что цель таких информационных атак – дестабилизация ситуации в стране и устрашение населения.

"С учетом изложенного, Генеральная прокуратура призывает граждан, средства массовой информации, пользователей социальных сетей быть бдительными. Не распространять и пресекать размещение заведомо ложных сообщений об актах терроризма, не оказывать содействие авторам таких сообщений.

При наличии сведений о готовящемся или совершенном преступлении просим незамедлительно информировать правоохранительные и специальные органы", – подчеркнул Асет Чиндалиев.

Напомним, что 19 и 20 апреля в Алматы поступило сообщение о якобы заминированных школах и торговых центрах. Сообщения не подтвердились.

В ночь с 8 на 9 апреля в справочные службы и на электронные адреса аэропортов Нур-Султана, Актау, Кокшетау и Балхаша поступила информация от неизвестных лиц о заложенном взрывном устройстве на борту самолета, летевшего из Минска в Нур-Султан.

Также 31 марта в Алматы и Нур-Султане неизвестные сообщали о взрывных устройствах, заложенных в нескольких городских объектах. Тогда информация о предполагаемой угрозе не подтвердилась.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1967075-zamestitel-genprokurora-obratilsya-k-kazahstantsam-iz-za-volny-lzheterrorizma/