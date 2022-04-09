Сообщения о "заминированном" самолете поступили в четыре аэропорта Казахстана

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В аэропорты четырех городов Казахстана поступили сообщения о заложенном взрывном устройстве на борту самолета, который следовал рейсом "Минск – Нур-Султан", сообщается на официальном сайте Антитеррористического центра РК.

В ночь с 8 на 9 апреля в справочные службы и на электронные адреса аэропортов Нур-Султана, Актау, Кокшетау и Балхаша поступила информация от неизвестных лиц о заложенном взрывном устройстве на борту самолета, летевшего из Минска в Нур-Султан.

Сообщается, что на место происшествия были направлены силы первичного реагирования.

"В ходе осмотра борта взрывоопасных веществ и взрывных устройств не обнаружено. Правоохранителями по фактам анонимных звонков и выявленным электронным адресам проводятся оперативно-розыскные мероприятия, устанавливается автор ложного сообщения", – отмечается в заявлении ведомства.

По данному факту начато досудебное производство по статье 273 УК РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

Согласно данной статье, наказанием может быть штраф в размере до 5 000 МРП (более 15 млн тенге), либо исправительные работы в том же размере или ограничение свободы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1964284-soobscheniya-o-zaminirovannom-samolete-postupili-v-chetyre-aeroporta-kazahstana/