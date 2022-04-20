Посетителей ТРЦ в Алматы эвакуировали из-за сообщений о бомбе

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Накануне и сегодня в полицию Алматы поступило несколько сообщений о том, что в городе якобы заминированы несколько объектов, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города Алматы.

"Минувшим вечером поступило сообщение о якобы заминировании ряда школ города. В рамках первичного реагирования на подобного рода сообщения экстренными службами города были проведены проверочные мероприятия, саперными подразделениями осмотрены указанные объекты. В результате взрывных устройств не обнаружено", – сообщили в полиции.

Отмечается, что во время проверки ни учеников, ни преподавателей в зданиях учебных заведений не было, что облегчило работу подразделений.

Сегодня же поступило сообщение о взрывном устройстве в ТРЦ "Forum".

"В настоящее время экстренными службами города в рамках первичного реагирования на такого рода сообщения организованы эвакуационные и проверочные мероприятия. Будут подключены саперные подразделения. Посетителей и сотрудников заведения вывели на безопасное расстояние", – добавили в департаменте полиции города.

Сейчас полицейские устанавливают личность анонимных информаторов. Отмечается, что их задержат и привлекут к ответственности.

Напомним, что 31 марта в Алматы и Нур-Султане неизвестные сообщали о взрывных устройствах, заложенных в нескольких городских объектах. Тогда информация о предполагаемой угрозе не подтвердилась.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1965959-lyudey-evakuirovali-iz-trts-v-almaty-iz-za-soobscheniy-o-minirovanii/