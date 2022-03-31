Аэропорт, ТРЦ, банки и учебное заведение "заминировали" в Алматы (видео)

Эвакуация из ТРЦ в Алматы. Кадр из видео: instagram.com/krisp__almaty

Сообщение о взрывных устройствах на семи объектах в Алматы проверяет полиция города. К данному часу полицейские проверили три объекта, но ни на одном из них не было найдено никаких подозрительных предметов, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Алматы.

"В настоящее время экстренные оперативные службы города проверяют ряд объектов на предмет их минирования. С утра поступили сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах на семи объектах. В трех из них проверка осуществлена, информация оказалась ложной, не подтвердилась.

По остальным работа проводится. Проверка осуществляется с использованием специальной техники и саперов. Безусловно, согласно алгоритму, проводится эвакуация посетителей объектов, персонала. Граждан просим отнестись с пониманием к принимаемым мерам безопасности", - говорится в сообщении полиции.

В департаменте уточнили, что "заминированные" объекты - три банка, два торговых дома, аэропорт и одно учебное заведение. Все банки уже проверены, информация о бомбе не подтвердилась.

В аэропорту Алматы подтвердили, что им тоже поступило сообщение о взрывном устройстве.

"Международный аэропорт Алматы подтверждает, что была получена информация о заложенной бомбе на территории терминала. Согласно протоколу безопасности произведена эвакуация пассажиров и персонала", - сообщили в пресс-службе авиагавани.

Между тем в соцсетях алматинцы делятся кадрами из мест, где была проведена или проводится эвакуация.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1962963-sem-obektov-zaminirovali-v-almaty/