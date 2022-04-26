Канат Бозумбаев ответил, является ли он родственником Кайрата Сатыбалдыулы

Канат Бозумбаев. Фото: gov.kz

Аким Алматинской области Канат Бозумбаев в рамках интервью Арманжану Байтасову ответил на вопрос, является ли он родственником задержанного Кайрата Сатыбалдыулы.

Журналист заметил, что сейчас в соцсетях обсуждается вопрос родственных связей акима Алматинской области с Кайратом Сатыбалдыулы. На это Канат Бозумбаев улыбнулся.

"Я улыбаюсь, потому что это чистый фейк. Я никакого отношения не имею к людям по фамилии Сатыбалды, но мой канаташка, то есть мой тесть, папа моей супруги, его зовут Сатыбалды.

У него, правда, фамилия другая - Серикбаев. Это достойнейший человек, ему в этом году 75 лет исполняется. Он - заслуженный строитель, проектировщик в нашей стране. Он тоже никакого отношения к этой семье не имеет", - пояснил глава региона.

Ранее аким Алматинской области также вспомнил о январских событиях.

Напомним, в середине марта текущего года стало известно о задержании Кайрата Сатыбалдыулы по делу о хищениях средств "Казахтелекома". Также была арестована его бывшая супруга.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1966824-kanat-bozubaev-otvetil-yavlyaetsya-li-on-rodstvennikom-kayrata-satybaldyuly/