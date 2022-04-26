"Собрал оружие и документы уложил": Бозумбаев рассказал о разговоре с начальником ДКНБ

Канат Бозумбаев. Кадр из видео: BaitassovLive

Глава Алматинской области Канат Бозумбаев в интервью Арманжану Байтасову рассказал о происходивших в январе текущего года событиях в Талдыкоргане, о захвате зданий акимата, полиции и ДКНБ.

По его словам, 4 января в Талдыкоргане был несанкционированный стихийный, но мирный митинг. Никто никого не бил и здания не захватывал.

"Просто большое количество людей собралось перед зданием областного акимата, силы правопорядка оцепили территорию, около трех часов было взаимодействие. Толпа была заряжена, скандировала, где областной аким. Я пошел, лишь бы кровь не пролилась.

Со мной пошел прокурор области, я очень удивился, молодец, как мужчина себя показал. Начальник ДП пошел. Часа полтора среди людей мы были. Мы достаточно мирно разговаривали. Толпа не могла определиться с требованиями. Для меня важно было их на тот момент успокоить", - рассказал Канат Бозумбаев.

4 января, по словам главы региона, не пролилась кровь ни одного человека.

"Шестого числа мы потеряли акимат, я ушел в районе 16.30-17.00 часов, за две-три минуты до того, как люди ворвались. Толпа избила солдат-срочников, одного убили. Многие пострадали очень сильно. Правоохранители не открывали огонь, просто сдерживали толпу.

Я поехал в департамент полиции, как положено по алгоритму. Но в силу ряда причин полиция не защищала ДП. К сожалению, здание городского УВД и здание ДП области, где было несколько тысяч единиц оружия, попали в руки участников беспорядков. Полиция бежала. Особенно городская полиция - она бежала", - вспомнил аким Алматинской области.

После этого он позвонил начальнику ДКНБ региона.

"После того, как здание ДП пало, я позвонил начальнику ДКНБ, сказал: "Ну, я теперь к тебе приеду, раз ты точно будешь удерживать". Он мне говорит: "Нет, у меня команда - я уже собрал оружие, документы уложил". В итоге так получилось, что мы, гражданская власть, остались один на один с погромщиками", - рассказал Канат Бозумбаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1966803-sobral-oruzhie-i-dokumenty-ulozhil-bozumbaev-rasskazal-o-razgovore-s-nachalnikom-dknb/