Обряд вызова дождя провели на набережной Актау (видео)

Обряд "Тасаттык" в Актау. Фото: lada.kz / Рашид Исмагилов

На набережной в Актау вчера, 24 апреля, горожане провели обряд вызова дождя "Тасаттык". Инициатором проведения мероприятия выступило духовное управление мусульман Казахстана по Мангистауской области.

Как рассказал главный имам областной мечети Бекет-Ата Ануар Елжанов изданию Lada.kz, провести обряд "Тасаттык" его попросили местные фермеры и землевладельцы.

"Во времена пророка Мухаммеда люди выходили за город и коллективно читали молитву, прося у Аллаха ниспослать им полезный дождь", - объяснил имам.

Он отметил, что сейчас региону необходимы осадки для растительности, земледелия и скотоводства.

Разрешение на проведение обряда духовному управлению мусульман Казахстана по Мангистауской области предоставил глава региона.

Отметим, что из-за проведения обряда пришлось перекрыть движение на набережной города.

Напомним, в прошлом году в Мангистауской области случилась засуха, из-за чего местным фермерам пришлось кормить скот картоном. Фотографии умирающих от голода в Мангистау лошадей шокировали казахстанцев. Фермеры просили объявить в регионе режим ЧС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1966559-obryad-vyzova-dozhdya-proveli-na-naberezhnoy-aktau-video/