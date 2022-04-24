Обряд по вызову дождя хотят провести в Актау

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Обряд "Тасаттык" (вызов дождя) планируют провести в Актау - мероприятие пройдет у амфитеатра. По этой причине будет перекрыто движение на набережной города.

Организатором проведения обряда "Тасаттык" выступила областная мечеть, пишет местное издание "Лада".

Мероприятие запланировано на сегодняшний день, оно должно состояться с 14:00 до 16:00.

Как пишет издание, посетить и посмотреть на обряд могут все желающие.

Горожан предупредили, что на время проведения обряда будет временно перекрыт участок автодороги от ресторана "Айдын" в 15 микрорайоне до торгового центра "Астана" в 14 микрорайоне. Эту информацию сообщили корреспондентам в городской администрации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1966503-obryad-po-vyzovu-dozhdya-hotyat-provesti-v-aktau/