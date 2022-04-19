Политика и экономика
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8,3 млрд тенге выплатили бизнесу, пострадавшему при январских беспорядках

Погром в одном из торговых центров в Алматы
Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Вице-министр национальной экономики РК Тимур Жаксылыков на заседании правительства сообщил, что предпринимателям, чей бизнес пострадал в результате январских беспорядков, выплатили 8,3 млрд тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам Жаксылыкова, в целях поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, пострадавших в результате январских беспорядков, были приняты следующие меры:

  • возмещение имущественного вреда, причиненного субъектам МСП;
  • отсрочка платежей по займам физических и юридических лиц;
  • приостановлены налоговые и таможенные проверки и другие меры.

Согласно последним данным, во время январских событий пострадали 1630 субъектов малого и среднего бизнеса. Общая сумма ущерба составила порядка 38,6 млрд тенге.

На сегодня выплаты получил 1491 пострадавший субъект МСП. Общая сумма выплат – 8,3 млрд тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1965677-83-mlrd-tenge-vyplatili-predprinimatelyam-postradavshim-iz-za-yanvarskih-besporyadkov/

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