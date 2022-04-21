"Мы должны спрашивать с родителей": Аймагамбетов о детях-маугли из Экибастуза

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Глава Министерства образования и науки Асхат Аймагамбетов в кулуарах сената рассказал о состоянии детей-маугли, которых недавно нашли в Экибастузе, передает корреспондент NUR.KZ.

Аймагамбетов отметил, что к этому часу с этими детьми проводятся реабилитационные работы.

"Необходимая реабилитационная работа проводится. Соответствующие дисциплинарные меры к тем, кого посчитал акимат в данном случае виновным в этом деле, приняты, они понесли наказание. Соответственно, в данном случае все эти нарушения были устранены", - добавил министр.

Между тем, по его оценке, считать виновными в этой ситуации также и учителей будет неправильно.

"Я убежден в том, что мы должны спрашивать с родителей и требовать с родителей. Потому что среднее образование по Конституции является обязательным.

Когда мы говорим, что если кто-то не посещает школу, то за это отвечает школа, это неправильно. Именно поэтому мы несколько лет назад убрали, я бы назвал это повинностью учителей, ходить и стучаться в каждую квартиру и спрашивать: "А вы не забыли своего ребенка отдать в школу?"

Это обязанность и ответственность родителей. Поэтому в данном случае говорить о том, что в этом виновата школа, а учитель должен был находиться рядом, обходить каждую квартиру, я с этим подходом не согласен. Здесь абсолютная ответственность родителя. В данных случаях должны приниматься очень жесткие меры к родителям", - резюмировал он.

Напомним, несколько месяцев назад в одной из квартир Экибастуза нашли больных, голодных и раздетых детей. Как выяснилось, дети, которых обнаружили волонтеры, никогда не были прикреплены к поликлиникам.

Их мать пояснила медикам, что сама справлялась с лечением.

После шокирующей истории аким Павлодарской области Абылкаир Скаков провел совещание с представителями госорганов. Позже работников больниц Экибастуза и Аксу наказали.

Вскоре состоялся суд над родителями этих детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1966132-my-dolzhny-sprashivat-s-roditeley-aymagambetov-o-detyah-maugli-iz-ekibastuza/