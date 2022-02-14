Врачи рассказали о состоянии найденных в Экибастузе детей-маугли

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Как выяснилось, дети, которых обнаружили волонтеры в одной из квартир Экибастуза, никогда не были прикреплены к поликлиникам. Их мать пояснила медикам, что сама справлялась с лечением. Сейчас же предстоит длительное и полное обследование, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на управление здравоохранения Павлодарской области.

На данный момент четверо детей вместе с матерью находятся в ковидном отделении Павлодарской детской областной больницы.

Сдали уже общие клинические анализы, сделали ЭКГ. Патологий сердца не выявлено. Также осмотр провел психолог, который установил задержку развития. Есть подозрения и на рахит.

"Мама говорит, что справлялась, сама их лечила. Просить о помощи она стеснялась, возможно, какие-то еще психологические барьеры. Дети нигде на учете не состояли. Рожала она в медицинских учреждениях.

Один ребенок в 2014 году родился с пневмонией, но, в принципе, лечение он прошел, был выписан домой из роддома в удовлетворительном состоянии. Все эти детки после рождения в патологии новорожденных отлежали, прививки свои все получили", - сообщила заместитель руководителя управления здравоохранения Павлодарской области Гульнар Буратаева.

Лишь с одной беременностью, по словам медиков, женщина состояла на учете в поликлинике. Сама многодетная мать врачам пояснила, что замечала отклонения у каждого из детей после двух лет.

Женщине также предстоит пройти полное обследование.

"Сейчас по этому случаю проводится служебное расследование. Будет дана оценка действиям медицинских работников, допустивших такое. В дальнейшем будут приняты все законом установленные меры ответственности для каждого медицинского работника на своем этапе", - добавила Гульнар Буратаева.

Напомним, волонтеры обнаружили в Экибастузе семью с голодными, больными и раздетыми детьми-маугли. Указывалось, что им три, четыре, пять и семь лет. У одной девочки оказался вздутый живот, еще у двоих - вывернуты конечности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1956046-vrachi-rasskazali-o-sostoyanii-naydennyh-v-ekibastuze-detey-maugli/