Больных, голодных и раздетых детей нашли в одной из квартир Экибастуза

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Волонтеры Павлодарской области обнаружили в одной из квартир Экибастуза четверых детей от трех до семи лет, которые жили в жутких условиях. Они не ели несколько дней, не могли ходить и пугались посторонних людей.

О случившемся волонтеры узнали после сообщения акимата Экибастуза – их попросили помочь многодетной семье, рассказывают волонтеры на своей странице в Instagram.

"Оперативно сложившись на продукты, памперсы и мыломойку, собрав запасы того, что уже было в наличии, а также то, что мгновенно выделил спонсор, наши ребята повезли это данной семье", – пишут представители волонтерского движения Vita.

Приехав в квартиру, они увидели пугающую картину. В грязном помещении находилось четверо детей, все они были больны и не могли ходить. У одной из девочек был вздут живот, у двоих других ребят – неестественно вывернуты конечности. Сообщается, что детям три, четыре, пять и семь лет.

Также волонтеры выяснили, что в течение трех дней дети ничего не ели, так как в доме не было продуктов. Они не выходили на улицу, не получали должного воспитания, боялись людей, которые к ним подходили.

Также в квартире не нашлось нужного количества одежды и обуви, чтобы одеть всех четверых. Когда приехала скорая помощь, детей завернули в то, что нашли, и экстренно отправили в больницу вместе с матерью.

О состоянии детей рассказала пресс-секретарь управления здравоохранения Павлодарской области Эльмира Темиргалиева изданию Sputnik Казахстан.

"Дети находятся в областной детской больнице. У девочки диагностирован коронавирус, у остальных – пневмония. Состояние средней степени тяжести", – сообщила она.

Заместитель акима Экибастуза Мариям Маликова рассказала изданию Pavon.kz, что у детей есть родители: мать 1994 года рождения и отец, который работает в одной из подрядных организаций угледобывающего предприятия.

Из-за работы мужчины семья постоянно переезжает, сообщают в акимате. Также отмечается, что мать детей не пьет и не состоит на учете.

"Сейчас главное – это здоровье детей. Дети очень истощены, поэтому не могут ходить. Органы опеки согласовали с матерью оказание медпомощи. Мы хотели детей сразу забрать, но, когда органы опеки пришли, то купили средства гигиены, чтобы в первую очередь помыть детей, купили продукты, чтобы накормить", – рассказала чиновница.

Также она отметила, что только после того, как здоровье детей стабилизируется, будут выноситься вопросы на обсуждение комиссии по делам несовершеннолетних.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1955785-bolnyh-golodnyh-i-razdetyh-detey-nashli-v-odnoy-iz-kvartir-ekibastuza/