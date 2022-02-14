История детей-маугли из Экибастуза: Скаков сделал выговор двум акимам

Абылкаир Скаков. Фото: gov.kz

Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков провел совещание с представителями госорганов после шокирующей истории о детях-маугли из Экибастуза. На своей странице в Instagram Скаков рассказал о том, что в работе госорганов существуют проблемы межведомственного взаимодействия.

Аким Павлодарской области заявил, что известие о детях, найденных в квартире в Экибастузе, потрясло его. Он отметил, что возьмет ситуацию под свой личный контроль, а дети получат всю необходимую помощь.

Сейчас, по словам акима, по этой ситуации проводится служебное расследование.

"Эта история, действительно, должна стать поучительной для всех. Она вскрывает застарелые проблемы как в работе профильных государственных органов, так и в области семьи и защиты детей в целом", – пишет Абылкаир Скаков.

Сегодня, 14 февраля, было проведено совещание с руководителями ответственных ведомств и акимами городов Аксу и Экибастуз. Как заявил Скаков, налицо проблемы межведомственного взаимодействия.

Сообщается, что после того, как семья переехала из Аксу в Экибастуз, они перестали числиться на медицинском учете. Тем не менее, медики не стали искать детей, которые раньше находились под амбулаторным наблюдением.

"С недавних пор мать стала получать пособие как многодетная, то есть как минимум в одном государственном органе о семье стало известно. Но другие профильные управления остались в неведении", – отмечает аким Павлодарской области.

Также была упомянута работа полицейской службы и центров занятости населения. Аким подчеркнул, что компетентные органы должны занять проактивную позицию. Акимам Аксу и Экибастуза был объявлен выговор.

"Обоим акимам объявлены выговоры, они, в свою очередь, должны сделать организационные выводы по своим подчиненным, вплоть до увольнения", – заявил Скаков.

Кроме того, аким заявил, что необходимо улучшать работу в сфере института семьи. Он посетил поликлиники Экибастуза, обсудив существующие проблемы и варианты их решений с врачами и другими специалистами.

"Есть системные проблемы, за их решение надо браться сообща и обладая достаточной компетенцией. Поэтому поручил профильной комиссии привлечь к своей работе психологов и других экспертов. Необходимо четко сформулировать причины проблем и выработать конкретные меры и предложения. Примем план, начнем реализацию", – пишет аким.

Также он поблагодарил волонтеров и всех неравнодушных жителей за их помощь и милосердие к детям.

На днях стало известно, что волонтеры Павлодарской области обнаружили в одной из квартир Экибастуза семью с четырьмя больными и голодными детьми, которые не могли ходить, говорить, и пугались людей.

Сейчас дети находятся в ковидном отделении детской областной больницы вместе с их матерью. Они сдали клинические анализы. Также с детьми пообщался психолог.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1956071-istoriya-detey-maugli-iz-ekibastuza-skakov-sdelal-vygovor-dvum-akimam/