Будут ли проводиться военные парады в Казахстане в будущем, ответили в Минобороны

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Глава Минобороны в кулуарах мажилиса рассказал, почему в этом году не будет проводиться в стране военный парад и значит ли это, что военные отказываются в целом от практики проведения такого мероприятия, передает корреспондент NUR.KZ.

Руслан Жаксылыков сообщил, что на поведение одного военного парада, как правило, требуется в среднем более 4 млрд тенге.

"Это (проведение парада - прим. ред.) очень затратно. Это горюче-смазочные материалы, командировочные расходы, питание личного состава…

Мы считаем, что в данной ситуации, с учетом реализации поручений Верховного главнокомандующего, наиболее целесообразно в данный период заниматься боевой готовностью и подготовкой Вооруженных сил", - отметил министр.

Между тем, по его словам, мероприятия, которые были запланированы на День Победы – чествование наших ветеранов – будут проводиться в плановом порядке с выплатой ветеранам денег акиматами.

"Мы их будем чествовать и будем поздравлять", - подчеркнул глава оборонного ведомства.

В этой связи представители СМИ поинтересовались касательно того, можно ли считать, что Казахстан больше не будет проводить военные парады.

"Вы понимаете, что парад – это одно из изъявлений патриотических чувств. Вы знаете, что у нас была пандемия, не было необходимости.

Сейчас мы занимаемся повышением боевой готовности. В следующем, когда будет достаточная экономическая ситуация и все остальное, мы будем проводить парад", - заверил Жаксылыков.

Напомним, 12 апреля стало известно о том, что военный парад в честь Дня Победы в этом году в Казахстане проводить не будут. Позже отмену парада объяснили в Минобороны.

Отметим, что парады в нашей стране не проводятся с 2019 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1965961-budut-li-provoditsya-voennye-parady-v-kazahstane-v-buduschem-otvetili-v-minoborony/