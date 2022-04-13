Семьям случайных жертв январских событий выделяют по 7 млн тенге из фонда "Қазақстан халқына"

Массовые протесты в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На брифинге в СЦК представители фонда "Қазақстан халқына" рассказали о выплатах родственникам казахстанцев, которые оказались случайными жертвами во время январских событий, передает корреспондент NUR.KZ

Председатель фонда Болат Жамишев заявил о решении попечительского совета оказать помощь родственникам погибших гражданских лиц, оказавшихся случайными жертвами январских событий.

"По мере того, как от компетентных органов мы получаем информацию о случайных жертвах, родственникам этих людей мы оказываем помощь.

Известно, что всего погибли 211 гражданских лиц. Сейчас семьям восьмерых мы заплатили, еще 13-ти должны заплатить, по остальным мы по мере завершения следственных действий будем получать информацию", – заявил Жамишев.

Он сообщил, что сумма выплаты каждый семье, в которой родственник оказался случайной жертвой во время январских событий, составляет 7 млн тенге.

Фонд также выплатил средства членам семей 19 погибших и 106 тяжело раненых сотрудников МВД, КНБ и военнослужащих Минобороны и Республиканской гвардии. Сумма выплат составила 451 млн тенге.

Напомним, что недавно в Генпрокуратуре заявили об арестах 23 членов ОПГ и 4 преступных авторитетов за участие в январских беспорядках в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1964875-semyam-sluchaynyh-zhertv-yanvarskih-sobytiy-vydelyayut-po-7-mln-tenge-iz-fonda-qazaqstan-halqyna/