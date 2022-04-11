Январские беспорядки в Казахстане: арестованы 23 члена ОПГ и 4 "преступных авторитета"

Беспорядки в Алматы. Фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

На брифинге в СЦК замначальника 1-й Службы Генпрокуратуры заявил о том, что в январских беспорядках участвовало 12 ОПГ, из которых задержаны 23 члена ОПГ и 4 "преступных авторитета", передает корреспондент NUR.KZ.

По информации замглавы 1-й Службы Генпрокуратуры Елдоса Килымжанова, спецпрокуроры установили участие в январских беспорядках 12-ти организованных преступных групп.

"В их числе наиболее активными были группы Джумагельдиева – "Дикого Армана", "Казахстанские" и "Айшуак-Жантугел".

Арестовано 23 члена ОПГ, в том числе 4 "преступных авторитета", – заявил он.

В Генпрокуратуре добавили, что меры к организаторам и участникам преступлений принимаются по мере их выявления.

На сегодня подозреваемыми в организации и участии в массовых беспорядках признано 547 лиц, из них под арестом сейчас находятся 269 лиц.

Кроме того, Елдос Килымжанов рассказал о ходе установления обстоятельств гибели людей в ходе январских событий, в частности о гибели снайпера в Алматы.

Также ранее сообщалось, что полицейские совместно с сотрудниками КНБ задержали 11 подозреваемых в организации и участии в январских беспорядках в Талдыкоргане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1964469-yanvarskie-besporyadki-v-kazahstane-arestovany-23-chlena-opg-i-4-prestupnyh-avtoriteta/