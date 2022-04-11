Стало известно, за что задержали главу отдела полиции аэропорта Алматы

Аэропорт Алматы. Фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

На брифинге в СЦК представитель Генпрокуратуры рассказал причины задержания главы линейного отдела полиции аэропорта Алматы – задержанного подозревают в том, что он оставил аэропорт без охраны, допустив его захват, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации замглавы 1-й Службы Генпрокуратуры Елдоса Килымжанова, начальника линейного отдела полиции аэропорта Алматы подозревают в неисполнении своих служебных обязанностей – предполагается, что он оставил аэропорт без охраны, тем самым допустил его захват.

"В результате был нанесен существенный вред, повреждена инфраструктура аэропорта, похищено имущество предпринимателей, создана реальная угроза жизни и здоровью пассажиров.

Хотя в аэропорту находилось 165 силовиков, в том числе 40 полицейских, 65 пограничников, 60 сотрудников Службы авиационной безопасности. Все они были вооружены достаточным количеством огнестрельного оружия для отражения нападения", - заявил спикер.

Также в Алматы 25 марта задержали гражданина "Ш." - его подозревают в том, что он похитил винтовку из оружейного магазина "Анна", а затем напал на аэропорт, департамент и управление полиции Алмалинского района в Алматы.

Еще установлен гражданин "Н."- предполагается, что во время январских событий в группе лиц он захватил здание "Казаэронавигации" и отключил освещение взлетно-посадочной полосы аэропорта Алматы.

Напомним, также в Генпрокуратуре сегодня рассказали, как террористы напали на департамент полиции в Кызылординской области – сообщается, что они были под алкоголем и наркотиками.

Также представители ведомства сообщили, что в январских беспорядках участвовало 12 ОПГ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1964474-stalo-izvestno-za-chto-zaderzhali-glavu-otdela-politsii-aeroporta-almaty/