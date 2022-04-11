"Были под алкоголем и наркотиками": как террористы напали на ДП Кызылординской области

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

На брифинге в СЦК представитель Генпрокуратуры рассказал о вооруженном нападении террористов на Департамент полиции Кызылординской области во время январских событий – сообщается, что нападавшие находились под действием алкоголя и наркотиков, передает корреспондент NUR.KZ.

Нападение на Департамент полиции в Кызылординской области было совершено 5 января.

"Террористы на грузовой автомашине протаранили ворота здания, где открыли стрельбу из охотничьих ружей, сожгли контрольно-пропускной пункт, камеры центра оперативного управления и патрульные автомашины.

В этой связи полиция вынуждена была применить табельное оружие, стреляя сначала в воздух, а потом прицельно по конечностям нападавших.

Однако это не остановило их. Находясь под воздействием алкоголя и наркотиков, они неоднократно штурмовали здание", - заявил замглавы 1-й Службы Генпрокуратуры Елдос Килымжанов.

По его словам, далее шесть человек из нападавших вызвали руководство полиции, делая вид, что хотят провести переговоры. К ним вышли начальник местной полицейской службы Ибраев и командир роты Естаев.

"Воспользовавшись моментом, один из переговорщиков "О" (ранее судимый) в упор выстрелил из обреза в командира роты Естаева. Ответным огнем стрелявший был убит.

Естаев с многочисленными ранениями, большой кровопотерей в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию, где его чудом удалось спасти", - заявили в Генпрокуратуре.

Отметим, что также сегодня стало известно, что в январских событиях участвовали 12 ОПГ.

Напомним, ранее в Генпрокуратуре рассказали о гибели снайпера в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1964471-byli-pod-alkogolem-i-narkotikami-kak-terroristy-napali-na-dp-kyzylordinskoy-oblasti/