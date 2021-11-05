О падении уровня воды в Каспийском море высказались в Минэкологии

Побережье Каспийского моря. Фото: Getty Images/ ekipaj

В министерстве экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана сообщили, что в Сети стал распространяться ролик, в котором показано обнажившееся дно побережья Каспийского моря. В ведомстве прокомментировали данную ситуацию, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент по связям с общественностью министерства.

В ведомстве сообщили, что это происходит в районе Кендирли, недалеко от Актау. По итогам многолетних наблюдений, в настоящее время зафиксирована тенденция падения уровня Каспийского моря, подчеркнули в Минэкологии.

Сообщается, что уровень снижается с 2005 года. За 15 лет падение составило 113 см, в прогнозе на 2021 год - 140 см.

В ведомстве рассказали о причинах обмеления.

Специалисты связывают падение уровня с верификацией водно-балансовых характеристик как самого Каспийского моря, так и его бассейна.

Изменение климата в этом бассейне приводит к уменьшению стока, а другая причина - антропогенное влияние. Отмечается, что на реках, питающих Каспий, построены водохранилища и ведется активная хозяйственная деятельность.

Наличие водохранилищ сезонного наполнения приводит к уменьшению поверхностного притока в море, это ведет к обмелению, подчеркнули в Минэкологии. Кроме того, из-за изменения климата увеличилось испарение, что также влияет на уменьшение притока, добавили в ведомстве.

Отмечается, что министерством экологии Казахстана по данному вопросу проведена большая работа с российской стороной - утверждена и реализуется Единая дорожная карта, принята и реализуется Программа казахстанско-российского сотрудничества по сохранению и восстановлению экосистемы бассейна трансграничной реки Жайык на 2021-2024 годы.

Кроме того, актуальные вопросы, которые касаются обмеления водоема, обсудили на конференции по изменению климата в регионе Каспийского моря.

Напомним, что не так давно закон о защите Каспийского моря от загрязнения принял сенат.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1940730-o-padenii-urovnya-vody-v-kaspiyskom-more-vyskazalis-v-minekologii/