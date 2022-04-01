Передвижение военной техники РФ в Костанайской области объяснили в Минобороны

Колонна военной техники. Кадр из видео: instagram.com/tanirbergen

В Минобороны Казахстана разъяснили причины нахождения военных из России на территории Казахстана - ранее в соцсетях появилось видео, на котором видна колонна техники ВС РФ, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Минобороны сообщили, что на видео заснято, как колонна ВС РФ перемещается из Байконура в пункты постоянной дислокации на территории России.

Как пояснили в ведомстве, машины были в составе колонны подразделения обеспечения поисково-спасательных команд.

Подразделение находилось в Казахстане с 14 марта текущего года. Они занимались поисками капсулы с космонавтами, которая приземлилась ранее в Костанайской области.

Отмечается, что ранее с космодрома "Байконур" запустили космический корабль "Союз МС-21". Также было осуществлено приземление корабля "Союз МС-19".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1963192-peredvizhenie-voennoy-tehniki-rf-v-kostanayskoy-oblasti-obyasnili-v-minoborony/