Студентов колледжей Нур-Султана перевели на "дистанционку" из-за шквального ветра

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Сегодня, 30 марта, из-за шквального ветра студенты столичных колледжей, обучающиеся в первую смену, будут учиться дистанционно. Об этом, ссылаясь на Управление образования Нур-Султана, сообщает Instagram-страница службы iKomek.

"В связи с ухудшением погодных условий занятия в колледжах города для студентов первой смены будут проводиться в дистанционном формате", - говорится в сообщении Управления образования.

Сообщается также, что в столице по-прежнему приостановлено движение всех пригородных маршрутов.

Напомним, со вчерашнего дня в столице бушует непогода: из-за метели и сильного ветра во вторник вечером был закрыт аэропорт. После полуночи авиагавань вернулась к работе.

Сильный ветер также стал причиной аварии в "Казмедиацентре" - в паркинге помещения загорелся трансформатор.

Из-за ухудшения погоды в департаменте по ЧС Нур-Султана создали оперативный штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций на дорогах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1962678-studentov-kolledzhey-nur-sultana-pereveli-na-distantsionku-iz-za-shkvalnogo-vetra/