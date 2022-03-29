Непогода в Нур-Султане: закрыт аэропорт, приостановлено движение некоторых автобусов
Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев закрыт из-за непогоды, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани столицы.
"Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев закрыт в связи с метеоусловиями в столице: сильный ветер, плохая видимость. Пассажиров просим узнавать актуальную информацию о вылете, прилете, задержках в справочной службе воздушной гавани и call-центрах авиакомпаний", - заявил пресс-секретарь Анвар Шалекенов.
Он также отметил, что сегодня в Нур-Султане с 19:00 до 23:00 объявлено штормовое предупреждение.
Еще в столице произошла авария в "Казмедиацентре" из-за непогоды. Вещание "Хабар 24" приостановлено из-за технических неполадок, сообщается на официальном сайте телеканала.
Также стало известно, что несколько автобусных маршрутов приостановили курсирование в столице из-за сильного ветра. Об этом в своем официальном Instagram сообщает City Transportation Systems.
"В связи с ухудшением погодных условий временно приостановлено движение городских маршрутов №№ 35, 36, 45, 80", - говорится в сообщении.
Кроме того, приостановлено движение всех пригородных маршрутов.
Также стало известно, что из-за непогоды дороги республиканского значения закрыты в Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской и Западно-Казахстанской областях. Всего закрыты 13 участков, сообщается в официальном Isntagram "КазАвтоЖол".
Напомним, что в Алматы из-за сильного ветра сегодня сорвало крыши 8 зданий.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1962664-nepogoda-v-nur-sultane-zakryt-aeroport-priostanovleno-dvizhenie-nekotoryh-avtobusov/