Непогода в Нур-Султане: закрыт аэропорт, приостановлено движение некоторых автобусов

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Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев закрыт из-за непогоды, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани столицы.

"Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев закрыт в связи с метеоусловиями в столице: сильный ветер, плохая видимость. Пассажиров просим узнавать актуальную информацию о вылете, прилете, задержках в справочной службе воздушной гавани и call-центрах авиакомпаний", - заявил пресс-секретарь Анвар Шалекенов.

Он также отметил, что сегодня в Нур-Султане с 19:00 до 23:00 объявлено штормовое предупреждение.

Еще в столице произошла авария в "Казмедиацентре" из-за непогоды. Вещание "Хабар 24" приостановлено из-за технических неполадок, сообщается на официальном сайте телеканала.

Также стало известно, что несколько автобусных маршрутов приостановили курсирование в столице из-за сильного ветра. Об этом в своем официальном Instagram сообщает City Transportation Systems.

"В связи с ухудшением погодных условий временно приостановлено движение городских маршрутов №№ 35, 36, 45, 80", - говорится в сообщении.

Кроме того, приостановлено движение всех пригородных маршрутов.

Также стало известно, что из-за непогоды дороги республиканского значения закрыты в Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской и Западно-Казахстанской областях. Всего закрыты 13 участков, сообщается в официальном Isntagram "КазАвтоЖол".

Напомним, что в Алматы из-за сильного ветра сегодня сорвало крыши 8 зданий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1962664-nepogoda-v-nur-sultane-zakryt-aeroport-priostanovleno-dvizhenie-nekotoryh-avtobusov/